Вниманию молдаван, путешествующих в Ирландию: после посадки нужно предъявить румынский паспорт

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Власти Ирландии предупредили и санкционировали авиакомпанию Air Moldova за транспортировку в Дублин граждан Румынии, которые предъявили только удостоверение личности, выданное Румынией.

В связи с этим авиакомпании сообщили, что с 1 февраля 2019 года граждане Румынии, прибывающие на территорию Ирландии из стран, не входящих в состав ЕС, должны при себе иметь действительный паспорт, выданный Румынией, пишет unimedia.md. Компания Air Moldova предпринимает все меры для подтверждения легальности документов, на основании которых на неё были наложены санкции, и на основании которых некоторые пассажиров, оказавшись, в этой ситуации не смогли прилететь из Кишинёва в Дублин.

Пока ситуация не прояснится, все пассажиры, которые путешествуют или покупают билеты в Ирландию на основании румынского гражданства, должны при посадке в Кишинёв предъявить действительный румынский паспорт. Стоит отметить, что граждане Молдовы, которые хотят отправиться в Ирландию, вынуждены оформлять визу.