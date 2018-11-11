Вниманию курильщиков: в Молдове взвинтят цены на сигареты

Начиная с будущего года, минимальная стоимость сигарет в розничной торговле возрастет. Согласно принятого правительством на этой неделе проекта закона о государственном бюджете на 2019 год, минимальная цена пачки сигарет с фильтром составит 25 леев, а без фильтра – 19 леев, передает IPN.

Как отмечает источник, продажа сигарет с фильтром или без фильтра по ценам ниже ориентировочных минимальных цен будет санкционирована штрафом в размере 50% от стоимости соответствующих сигарет с учетом соответствующей ориентировочной минимальной цены, но не менее одной тысячи леев. Минимальная цена на период с 1 июля по 31 декабря 2018 года была установлена в размере 21 лея за одну пачку сигарет с фильтром и 14 леев за одну пачку сигарет без фильтра.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что повышение цен на табачные изделия может привести к росту бюджетных поступлений. Повышение акцизов на сигареты привело к снижению потребления сигарет на 10% или около 600 миллионов сигарет. Таким образом, количество проданных сигарет в 2017 году составило 5,5 миллиарда сигарет, в то время, как в 2016 году составило 6,1 миллиарда.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в 2017 году в Муниципальном предприятии общественного здоровья Республиканский наркологический диспансер было предоставлено лечение 3491 табакозависящему лицу, в том числе 2639 лицам в амбулаторных условиях и 72 лицам в стационарных условиях. Были предоставлены услуги для отказа от курения 31716 лицам в амбулаторных условиях. В том числе 156 тысячам гражданам был предоставлен минимальный совет об отказе от курения семейными врачами.

По данным специалистов, по причине курения и сигаретного дыма в Республике Молдова растет зависимость от неинфекционных заболеваний, как, например, сердечно-сосудистые заболевания, сосуды головного мозга, рак легких, хронические закупоривающие дыхательные заболевания.