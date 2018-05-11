Вниманию кишиневцев! На выходные столицу ждут ограничения в движении транспорта

В связи с проведением велогонки Chisinau Criterium некоторые улицы города будут временно недоступны для движения личного и общественного транспорта 12 и 13 мая.

Организаторы просят ознакомиться с изменениями в движении, чтобы избежать недоразумений и различного рода эксцессов, пишет criterium.md.

Так, в субботу, 12 мая, начиная с 01:00, по бул. Штефан чел Маре от ул. Бэнулеску-Бодони до ул. Пушкина будет полностью прекращено движение.

В воскресенье, 13 мая, движение личного транспорта будет затруднено по маршруту велогонки: Площадь Великого Национального Собрания – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Пыркэлаб – ул. В. Микле – ул. М. Еминеску – бул. Штефан чел Маре – ул. В. Александри – бул. Штефан чел Маре – ул. Арменяскэ – бул. Штефан чел Маре – ул. А. Лэпушняну – бул. Штефан чел Маре – Площадь Великого Национального Собрания.

Общественный транспорт в этот день будет двигаться по следующей схеме:

Троллейбусы:

Маршруты № 1, 4, 5, 8 и 22: по направлению к сектору Буюкань, маршрут устанавливается по ул. Букурешть, в объезд Площади Великого Национального Собрания;

Маршрут № 30 и 31: маршрут изменяется следующим образом – от бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску Бодони, ул. М. Когэлничану, ул. Пушкина, ул. Букурешть, бул. Дачия и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 7, 10, 24 и 25: маршрут укорачивается до Цирка;

Маршруты № 29: от ул. Михай Витязул по ул. Колумна, ул. Х. Коадэ, площадь Д. Кантемир, бул. Штефан чел Маре, ул. Михай Витязул, ул. Петрикань, ул. Мирчешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 2: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Г. Асаки по ул. П. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту;

Автобусы:

Маршрут №26: аннулируется;

Маршрут №5: по направлению к сектору Чокана, маршрут устанавливается по ул. Александру чел Бун, а по направлению к сектору Ботаника – по ул. Колумна;

Маршрут №11: маршрут изменяется следующим образом – от ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

Маршруты № 17, 46: маршрут по бул. Штефан чел Маре, ул. Щусев, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. Щусев и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 122: маршрут устанавливается по ул. Букурешть в оба направления.

Маршрутные автобусы:

Маршруты № 116, 129: в одну сторону – от бул. Григоре Виеру, ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску Бодони, ул. Александру чел Бун, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. Щусев, ул. 31 августа 1989 и далее по установленному маршруту.

В обратную сторону – от ул. А. Матеевич, ул. Пушкин, ул. Букурешть, ул. Щусев, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. С. Лазо, ул. Колумна и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 114: меняется только в обратную сторону – от ул. 31 августа 1989, ул. Василе Александри, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 138: маршрут укорачивается до ул. Колумна;

Маршруты № 175: от Дачия, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту;

Маршрут № 192: от ул. Арменяскэ по ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Митрополит Варлаам, ул. Арменяскэ и далее по установленному маршруту.

Организаторы велогонки Chisinau Criterium приносят свои извинения за доставленные жителям Кишинева временные неудобства. Движение общественного и автомобильного транспорта на остальных улицах города в этот период сохраняется в прежнем режиме.