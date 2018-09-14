Вниманию кишиневцев: как будет ходить транспорт при перекрытой улице Тигина

Дорожное движение по улице Тигина между улицами Букурешть и Щусева будет полностью приостановлено в период с 17 сентября по 21 октября. В это время здесь будут проходить работы по прокладке водопроводных сетей и канализации.

На время работ движение общественного транспорта будет перенаправлено. Он будет ходить следующим образом:

Автобус №9:

Туда – от бул. Штефан чел Маре по ул. Измаильской, ул. Бернардацци, ул. Тигина, ул. Матеевич, ул. Пан Халиппа, ул. Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №125 и №191:

Туда – от ул. Букурешть по ул. Измаильской, ул. Бернардацци, ул. Тигина, ул. Матеевич, ул. Пан Халиппа, ул. Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №178 и №192:

Туда – от ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Александри и далее по установленному маршруту.

Маршрутка №190:

Туда – от ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Измаильской, ул. Бернардацци, ул. Тигина, ул. Матеевич, ул. Пан Халиппа, ул. Ион Инкулец и далее по установленному маршруту.

Водителей просят придерживаться требований временных дорожных знаков.