Внимание! Жителей столицы призывают сообщать о случаях использования газовых баллонов

Использование газовых баллонов в квартирах строго запрещено. Примэрия муниципия Кишинёв призывает граждан сообщать о случаях использования взрывоопасных предметов, в том числе и газовых баллонов, как со стороны частных пользователей, так и со стороны представителей точек общественного питания в торговых центрах.

Людей, которые владеют подобной информацией, просят сообщать об этом муниципальным властям, позвонив в центральную диспетчерскую службу муниципия по номеру (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04. Информация, поступившая в диспетчерскую, передаётся далее в претуры секторов, в Главное управление торговли, общественного питания и оказания услуг, в Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и в другие подразделения и службы, пишет unica.md.

Напомним, что вчера, 6 октября, поздним вечером в столичном секторе Рышкановка, в жилом многоэтажном доме на Московском проспекте произошёл мощный взрыв, в результате которого были повреждены квартиры с 14 по 18 этаж. На месте происшествия погиб ребёнок и женщина. От полученных травм в больнице скончался и 77-летний мужчина.

По предварительным выводам специалистов, причиной взрыва стал газовый баллон с открытым вентилем, который был найден на 16 этаже здания. По данным ГИЧС, дом, где произошёл взрыв, не был подключён к газовой системе, поэтому не исключено, что другие жители многоэтажки также использовали газовые баллоны.