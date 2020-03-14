Внимание! Завтра общественный транспорт в Кишинёве ездить не будет

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Городской общественный транспорт в муниципии Кишинёв в воскресенье, 15 марта, не будет ездить. Об этом объявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Работа общественного транспорта возобновится с понедельника, 16 марта. Чебан отметил, что это вынужденная мера в связи с тем, что накануне в Молдове был объявлен “красный код” из-за коронавирусной инфекции нового типа, передаёт unimedia.info.

По словам градоначальника, ещё одной причиной временного приостановления деятельности общественного транспорта послужил сегодняшний скандал на Центральном рынке. Генпримар отметил, что с утра там, как правило, наиболее людно, потому что приезжают люди из пригородов и не только.

– Некоторые ссорились с полицией, не позволявшей им останавливаться в запрещенных местах. Цель властей – не запрет ради запрета, а делать всё возможное для защиты граждан. В сложившейся ситуации нам необходимо понимание и сотрудничество со стороны каждого гражданина. Я согласен как примар быть обвиненным во всех неудобствах в связи с предпринятыми мерами, но никогда не прощу себе, если ничего не сделаю и ситуация ухудшится, – заявил Чебан.

Напомним, что ранее примария муниципия Кишинёв приняла решение временно закрыть Центральный рынок из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, с сегодняшнего дня столичные троллейбусы, проезжающие по проспекту Штефана чел Маре и по улице Измаил, не останавливаются в зоне Центрального рынка.