Внимание, выпускники! Изменились правила приема в вузы

Министерство образования, культуры и исследований разработало и утвердило Положение об организации приема в университеты на 2018 – 2019 учебный год.

Так, согласно новой системе, с этого года не будут устанавливаться фиксированные сроки подачи документов на поступление. Руководство университетов самостоятельно будет планировать период приёма, отталкиваясь от сроков сдачи экзаменов на степень бакалавра.

Таким образом, каждый университет будет разрабатывать собственную стратегию приёма студентов, пишет agora.md. Сенаты высших учебных заведений должны будут установить критерии приема, формулы расчета приема (какие средние баллы будут приниматься во внимание: только средний балл по БАКу или за все годы обучения в лицее), а также формы вступительных экзаменов (экзамены, тесты, собеседование и т. д.).

Кроме этого, согласно нововведениям, места на факультетах будут определяться по областям профессиональной подготовки, а не по специальностям, как это было в предыдущие годы. Таким образом, университеты будут формировать группы, состоящие минимум из 15 человек.

Согласно Положению, кандидаты имеют право одновременно подать документы не только на несколько специальностей, но и в несколько высших учебных заведениях. Но зачислены в итоге они будут только на одну специальность и в один ВУЗ по выбору.