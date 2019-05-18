Внимание, водители: во второй половине дня движение будет ограничено на нескольких столичных улицах

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Служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования сообщает, что во второй половине дня дорожное движение будет временно ограничено на нескольких улицах в центре Кишинёва.

В связи с проведением забега, с 16.00 до 17.00 будет приостановлено движение в следующем периметре: ПВНС – Штефан чел Маре – В. Александри – Букурешть – Сф. Цэрий – Штефан чел Маре – ПВНС.

Обращаем внимание, что дорожное движение будет ограничено только в направлении движения участников. В обратную сторону движение будет осуществляться в привычном режиме.

С 17.00 до 23.00 по улице 31 Августа, между участком Бэнулеску Бодони – А. Пушкина, также будет приостановлено движение. Общественный транспорт, курсирующий по вышеупомянутым улицам, будет перенаправлен на соседние улицы.