Внимание, водители: в выходные дни НИП усиливает патрулирование на национальных дорогах

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Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что в выходные дни в целях безопасности дорожного движения патрулирование на национальных дорогах будет усилено.

В связи с тем, что зима ещё не закончилась, сухая и благоприятная погода может резко смениться туманом, а дорожное покрытие может стать влажным, что повысит риски возникновения ДТП. В связи с этим сотрудники НИП предпримут необходимые меры по документированию водителей, превышающих скорость, и водителей, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, будут документироваться водители, стёкла автомобилей которых чрезмерно затонированы. Стоит отметить, что чрезмерная тонировка стёкол значительно уменьшает поле зрения водителя.

Для того, чтобы не получить штраф за нарушение ПДД или в худшем случае не попасть в ДТП, НИП рекомендует:

не превышать допустимую скорость движения как в населённых пунктах, так и за их пределами;

не садиться за руль после потребления алкогольных напитков;

использовать ремень безопасности;

оснастить автомобиль в соответствии с сезоном.