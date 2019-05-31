Внимание, водители! В столице 8 экипажей патрульных ловят нарушителей (ФОТО)

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования и Национального агентства автотранспорта дежурят на кругу у цирка в секторе Рышкановка и ловят нарушителей.

Об этом предупредили в социальных сетях жители столицы. По словам очевидцев, на кругу дежурят около 8 экипажей полиции. Вероятнее всего, мероприятие проходит в рамках операции «Такси», о которой сообщалось ранее.

Операция «Такси» стартовала 20 мая и завершается сегодня, 31 мая. Её целью является проверка деятельности такси, а именно, эксплуатация транспортных средств с техническими дефектами или без авторизации, соблюдение правил, установленных в лицензии, наличие техосмотра. Кроме этого, в ходе операции сотрудники НИП будут выявлять таксистов, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто нарушает ПДД, что зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям с их участием. Сотрудники НИП и Агентства автотранспорта намерены также выявлять водителей, которые не оплатили штрафы за нарушения, допущенные ранее и зафиксированные дорожными камерами видеонаблюдения.

Фото: Город без маршруток