Внимание, водители! Улицу в секторе Буюканы перекроют на месяц

Внимание, водители! Улицу в секторе Буюканы перекроют на месяц

В связи с прокладкой канализационных сетей и водопровода на улице Алба-Юлия было принято решение приостановить дорожное движение на улице Бакэу сектора Буюканы.

Так, улица будет недоступной водителям со 2 мая и до 1 июня текущего года. Приказ о перекрытии дороги был подписан вице-примаром муниципия Кишинёв Нистором Грозаву, пишет deschide.md.

Компания, которая будет выполнять работы, обязуется установить дорожные знаки и необходимые ограждения, а также убрать за собой поврежденный асфальт и отправить его на реутилизацию.

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