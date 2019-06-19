Внимание, водители! Участок улицы в центре столицы перекрыт на месяц

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Примэрия муниципия Кишинёв сообщила о том, что в период с 18 июня по 21 июля дорожное движение на улице 31 августа в периметре улиц Чуфля и Л. Толстой будет перекрыто.

Ограничение связано с проведением работ по ремонту инженерных сетей в исторической части города, сообщает пресс-служба примэрии. Службы муниципия просят понимания у граждан в связи с созданными неудобствами.

Водителей, пересекающих данный участок, просят следовать указаниям временно установленных дорожных знаков.