Внимание, водители! Участок переулка в столице будет сегодня перекрыт

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Сегодня, 30 декабря, с 10.00 до 18.00 будет перекрыт участок 2 переулка Крамей, в периметре улиц Моара Рошие и Крамей. Такие меры были предприняты в связи с проведением работ по бетонированию.

Таким образом, служба Национального инспектората патрулирования «Инфотрафик» рекомендует водителям:

перед тем, как выезжать, узнавать о состоянии дорог;

объезжать участки, на которых ведутся работы;

соблюдать требования временно установленных дорожных знаков;

проявлять терпение и не нарушать ПДД.