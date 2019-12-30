Внимание, водители! Участок переулка в столице будет сегодня перекрыт

Внимание, водители! Участок переулка в столице будет сегодня перекрыт

Сегодня, 30 декабря, с 10.00 до 18.00 будет перекрыт участок 2 переулка Крамей, в периметре улиц Моара Рошие и Крамей. Такие меры были предприняты в связи с проведением работ по бетонированию.

Таким образом, служба Национального инспектората патрулирования «Инфотрафик» рекомендует водителям:

  • перед тем, как выезжать, узнавать о состоянии дорог;
  • объезжать участки, на которых ведутся работы;
  • соблюдать требования временно установленных дорожных знаков;
  • проявлять терпение и не нарушать ПДД.
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