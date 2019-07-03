Внимание, водители! Участок бульвара Траян будет перекрыт на 4 дня

Внимание, водители! Участок бульвара Траян будет перекрыт на 4 дня

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что со среды, 4 июля, стартуют работы по фрезерованию повреждённого асфальта на бульваре Траян в периметре бульвара Дачии и улицы Индепенденцей столичного сектора Ботаника.

По данным пресс-службы примэрии муниципия Кишинёв, работы будут проводиться в течение четырёх дней в ночное время суток (с 22.00 до 06.00). В связи с этим дорожное движение на указанном участке будет перекрыто.

Напомним, что ремонт бульвара Траян стартовал 27 июня и завершится 31 июля.

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