Внимание, водители! Сотрудники НИП следят за дорожным движением на столичных улицах, где проводится ремонт

Внимание, водители! Сотрудники НИП следят за дорожным движением на столичных улицах, где проводится ремонт

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что на некоторых улицах Кишинёва проводятся ремонтные работы. В связи с этим патрульные сопровождают рабочих службы «Exdrupo» и регулируют дорожное движение, чтобы предотвратить образование пробок.

НИП просит водителей, пересекающих бул. Ю.Гагарина в сторону бул. Дечебал и ул. Пушкина, в периметре улиц Космонавтов и Албишоара, соблюдать следующие правила:

  • следовать указаниям патрульного инспектора;
  • узнавать информацию о состоянии дорожного движения в реальном времени по ссылке https://t.me/joinchat/AAAAAESClenETrMMn-gfJA, на странице www.politia.md в рубрике «InfoTrafic» или в других мобильных приложениях;
  • проявлять терпение, дисциплину и не нарушать ПДД.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md