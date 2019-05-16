Внимание, водители! Сотрудники НИП следят за дорожным движением на столичных улицах, где проводится ремонт

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Национальный инспекторат патрулирования предупреждает, что на некоторых улицах Кишинёва проводятся ремонтные работы. В связи с этим патрульные сопровождают рабочих службы «Exdrupo» и регулируют дорожное движение, чтобы предотвратить образование пробок.

НИП просит водителей, пересекающих бул. Ю.Гагарина в сторону бул. Дечебал и ул. Пушкина, в периметре улиц Космонавтов и Албишоара, соблюдать следующие правила:

следовать указаниям патрульного инспектора;

узнавать информацию о состоянии дорожного движения в реальном времени по ссылке https://t.me/joinchat/AAAAAESClenETrMMn-gfJA, на странице www.politia.md в рубрике «InfoTrafic» или в других мобильных приложениях;

проявлять терпение, дисциплину и не нарушать ПДД.