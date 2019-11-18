Внимание, водители! С сегодняшнего дня транспорт будет перенаправляться с трассы М1 на трассу R1

Внимание, водители! С сегодняшнего дня транспорт будет перенаправляться с трассы М1 на трассу R1

Национальный инспекторат патрулирования сообщает водителям, что с сегодняшнего дня по трассе М1 (граница с Румынией – Леушены – Дубоссары – граница с Украиной) транспорт будет перенаправляться на трассу R1 (Кишинёв – Унгены – граница с Румынией) до въезда в коммуну Трушены с дальнейшим возвратом на трассу М1.

Водителей, которые едут или собираются ехать в этом направлении, просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, не пересекать двойную сплошную линию и соблюдать указания патрульных инспекторов.

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