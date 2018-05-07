Внимание, водители! С сегодняшнего дня на “охоту” выходят “машины-капканы”

С сегодняшнего дня Национальный инспекторат патрулирования выводит на трассы страны так называемые “автомобили-капканы”, которые уделят особое внимание нарушениям скоростного режима.

Об этом сегодня сообщил на своей странице в Facebook глава НИП Александру Пынзарь. Он призвал всех водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, а в противном случае нарушителям грозит ещё более суровое наказание.

– Знаете ли вы, что большинство дорожно-транспортных происшествий случаются из-за нарушения ограничения скорости? С сегодняшнего дня мы будем вводить на дороги страны “машины-капканы”, оборудованные радарами, – написал начальник НИП.

Стоит отметить, что в прошлом году на территории страны было зарегистрировано 2 300 аварий. Самая распространённая причина ДТП – превышение скорости. Одна из последних аварий, причиной которой стало нарушение скоростного режима, произошла на трассе Кишинёв-Леушены.