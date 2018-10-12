Внимание, водители! С сегодняшнего дня меняется система маркировки топлива

Кругом будут обозначены все виды бензина, квадратом – дизель, ромбом – газ. Также возле символа будут буквенный и численный указатели, обозначающие вид и концентрацию топлива.

С сегодняшнего дня, 12 октября, на всех автозаправочных станциях стран Европейского союза, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Македонии, Сербии, Швейцарии и Турции будет применена единая система маркировки топлива. Так, все виды топлива разделили на три категории: кругом обозначен бензин, квадратом – дизель, ромбом – газ. Буквы при этих символах обозначают вид биодобавки, а цифры – степень концентрации добавки в составе бензина.

Бензин будут отмечен как E5, E10 и E85 в круге.

Дизельное топливо – B7, B10 и XTL – в квадрате.

Сжиженный нефтяной газ будет обозначен буквами LPG, сжатый природный газ – буквами CNG, а сжиженный природный газ – LNG. Все эти обозначения будут находиться в ромбе.

Кроме этого, новые обозначения будут отмечаться и на люках бензобаков автомобилей, собранных после введения единой классификации.

Зимой арктическое дизельное топливо первого и второго классов, как и до сих пор, будет дополнительно обозначено одной или двумя снежинками и знаком B0. Биодизель будет обозначен как B100, а синтетическое дизельное топливо – XTL.