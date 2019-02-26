Внимание, водители! Патрульные дежурят на всех трассах страны и штрафуют за нарушения

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Более 200 патрульных инспекторов находятся на трассах страны, особенно в тех участках, где часто регистрируются ДТП.

По данным Национального инспектората патрулирования, первоначальная задача экипажей полиции заключается в выявлении водителей, севших за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что согласно поправкам в законодательство, пьяные водители сразу лишаются прав.

Кроме этого, экипажи НИП, оснащённые радарами, дежурят на всех трассах страны, а те, кто превышает скорость движения, могут получить административное наказание в виде штрафа и начисления штрафных пунктов.