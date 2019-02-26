Внимание, водители! Патрульные дежурят на всех трассах страны и штрафуют за нарушения

Внимание, водители! Патрульные дежурят на всех трассах страны и штрафуют за нарушения

Более 200 патрульных инспекторов находятся на трассах страны, особенно в тех участках, где часто регистрируются ДТП.

По данным Национального инспектората патрулирования, первоначальная задача экипажей полиции заключается в выявлении водителей,  севших за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что согласно поправкам в законодательство, пьяные водители сразу лишаются прав.

Кроме этого, экипажи НИП, оснащённые радарами, дежурят на всех трассах страны, а те, кто превышает скорость движения, могут получить административное наказание в виде штрафа и начисления штрафных пунктов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md