Внимание, водители! Опубликован список улиц Кишинёва, которые были перекрыты

Внимание, водители! Опубликован список улиц Кишинёва, которые были перекрыты

Примария муниципия Кишинёв опубликовала список улиц, на которых в связи с проведением различных ремонтных работ было перекрыто дорожное движение. Кишинёвцев призывают соблюдать временно установленные дорожные указатели или объезжать эти зоны.

Список улиц, на которых дорожное движение:

  • ул. Негрештень, ул. Тэбэкэрия Веке и ул. Халтей – с 1 февраля до 31 декабря;
  • ул. А. Щусева, в периметре улиц Б. Бодони и А. Пушкина – с 1 апреля по 1 июня;
  • ул. В. Белински, в периметре улиц И. Крянгэ и И. Пеливан – с 28 апреля по 17 июля;
  • пер. Крамей 2, в периметре улиц Моара Рошие и Крамей – с 4 мая по 3 августа;
  • ул. Тигина, в периметре улиц Александру чел Бун и Колумна – с 12 мая по 29 мая.

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