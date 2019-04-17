Внимание, водители! Одна из улиц в центре столицы будет частично перекрыта на месяц

Внимание, водители! Одна из улиц в центре столицы будет частично перекрыта на месяц

Дорожное движение на улице Михай Еминеску в столичном секторе Центр будет перекрыто приблизительно на один месяц.

Так, с 7 по 30 мая участок дороги между улицами Вероника Микле и Букурешть будет частично недоступным водителям. Соответствующее распоряжение было подписано сегодня вице-примаром Кишинёва Нистором Грозаву. Дорожное движение будет перекрыто в связи с проведением работ по ремонту теплосетей, проводимых АО «Термоэлектрика».

В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования призывает водителей соблюдать временно установленные в данной зоне дорожные знаки, пишет realitatea.md.

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