Внимание, водители! Новые дорожные камеры в муниципии Кишинёв уже начали фиксировать нарушения

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Национальный инспекторат патрулирования предупреждает всех водителей о том, что шесть новых камер, установленных ранее в муниципии Кишинёв, уже были запущены и активно фиксируют нарушения.

Новые оборудования установлены в следующих местах:

Мунчештское шоссе, 690;

Мунчештское шоссе, 273 А;

ул. Друмул Бэчоюлуй 287;

перекрёсток бул. Дачия и ул. Новые Бачои;

перекрёсток ул. Л. Деляну и ул. Алба Юлия;

въезд в коммуну Ставчены (в обоих направлениях).

Как сообщает пресс-служба НИП, на данный момент дорожные камеры фиксируют такие нарушения, как: превышение скорости движения, проезд на красный сигнал светофора, нарушение дорожной разметки и т.д. Водителям рекомендуется быть бдительными и соблюдать ПДД.