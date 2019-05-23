Внимание, водители! Новые дорожные камеры в муниципии Кишинёв уже начали фиксировать нарушения

Внимание, водители! Новые дорожные камеры в муниципии Кишинёв уже начали фиксировать нарушения

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает всех водителей о том, что шесть новых камер, установленных ранее в муниципии Кишинёв, уже были запущены и активно фиксируют нарушения.

Новые оборудования установлены в следующих местах:

  • Мунчештское шоссе, 690;
  • Мунчештское шоссе, 273 А;
  • ул. Друмул Бэчоюлуй 287;
  • перекрёсток бул. Дачия и ул. Новые Бачои;
  • перекрёсток ул. Л. Деляну и ул. Алба Юлия;
  • въезд в коммуну Ставчены (в обоих направлениях).

Как сообщает пресс-служба НИП, на данный момент дорожные камеры фиксируют такие нарушения, как: превышение скорости движения, проезд на красный сигнал светофора, нарушение дорожной разметки и т.д. Водителям рекомендуется быть бдительными и соблюдать ПДД.

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