Внимание, водители! НИП проводит “охоту” на неплательщиков штрафов

0

Сегодня, 15 марта, водителей будут останавливать у въезда в Оргеев. Об этом сообщил Национальный инспекторат патрулирования.

По данным полиции, у въезда в Оргеев патрульные будут выявлять водителей, которые не оплатили штраф за ранее допущенные нарушения правил дорожного движения, пишет unimedia.info. Таким образом, правоохранители с помощью мобильного приложения E-DATA проверят все въезжающие и выезжающие из Оргеева автомобили.

Стоит отметить, что целью таких операций НИП является дисциплинирование водителей и, соответственно, снижение количества ДТП в стране.