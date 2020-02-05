Внимание, водители! НИП дал рекомендации в связи с ухудшением погоды

0

Национальный инспекторат патрулирования напоминает жителям страны, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила “оранжевый код” метеоопасности с 5 по 6 февраля. На территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 л/м²) и местами очень сильный (20-25 л/м²).

В связи с этим НИП рекомендует водителям следующее:

выезжать на дорогу только на оснащённом зимними шинами автомобиле;

не выполнять опасные манёвры и обгоны;

адаптировать скорость движения в соответствии с условиями на трассе;

не оставлять машину под деревьями;

избегать резкого торможения и перемены направления;

при необходимости обращаться к ближайшему экипажу полиции или звонить в Службу 112.