Внимание, водители! НИП дал рекомендации в связи с ухудшением погоды

Внимание, водители! НИП дал рекомендации в связи с ухудшением погоды

Национальный инспекторат патрулирования напоминает жителям страны, что Государственная гидрометеорологическая служба объявила “оранжевый код” метеоопасности с 5 по 6 февраля. На территории Молдовы ожидаются сложные погодные условия: пройдут осадки в виде дождя, переходящего в сильный снег (7-17 л/м²) и местами очень сильный (20-25 л/м²).

В связи с этим НИП рекомендует водителям следующее:

  • выезжать на дорогу только на оснащённом зимними шинами автомобиле;
  • не выполнять опасные манёвры и обгоны;
  • адаптировать скорость движения в соответствии с условиями на трассе;
  • не оставлять машину под деревьями;
  • избегать резкого торможения и перемены направления;
  • при необходимости обращаться к ближайшему экипажу полиции или звонить в Службу 112.
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