Внимание, водители: несколько столичных улиц перекрыты из-за ремонта

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В столичной примарии сообщают о приостановке движения на некоторых улицах города. Ограничения связаны с работами по восстановлению инженерных сетей.

Ремонт ведётся на следующих участках:

До 10 марта перекроют улицу В. Пыркэлаб, в периметре Букурешть-Матеевич; До 13 марта перекроют участок на ул. П. Мовилз, от проспекта Штефана чел Маре до Достофтей; До 16 апреля перекроют ул. Болгарскую, участок Когэлничану-Матеевич; На улице Моара Рошие, на перекрестке с ул. Крамей, работы запланированы до 27 апреля.

Муниципальные службы просят понимания граждан и приносят свои извинения за неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки и, по возможности, объезжать данные зоны.