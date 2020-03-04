Внимание, водители: несколько столичных улиц перекрыты из-за ремонта

В столичной примарии сообщают о приостановке движения на некоторых улицах города. Ограничения связаны с работами по восстановлению инженерных сетей.
Ремонт ведётся на следующих участках:
- До 10 марта перекроют улицу В. Пыркэлаб, в периметре Букурешть-Матеевич;
- До 13 марта перекроют участок на ул. П. Мовилз, от проспекта Штефана чел Маре до Достофтей;
- До 16 апреля перекроют ул. Болгарскую, участок Когэлничану-Матеевич;
- На улице Моара Рошие, на перекрестке с ул. Крамей, работы запланированы до 27 апреля.
Муниципальные службы просят понимания граждан и приносят свои извинения за неудобства. Водителей призывают соблюдать временно установленные дорожные знаки и, по возможности, объезжать данные зоны.
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