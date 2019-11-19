Внимание, водители! Неблагоприятные метеоусловия усложняют дорожное движение

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Национальный инспекторат патрулирования предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях, который повышают уровень риска возникновения аварий на дорогах и могут стать причиной заторов.

В связи с этим НИП рекомендует водителям:

выезжать к месту назначения заранее, чтобы не торопиться;

снизить скорость движения;

увеличить дистанцию между транспортными средствами;

вовремя менять полосу движения, чтобы не блокировать движение и не ставить в неудобное положение других водителей;

уступать дорогу пешеходам;

вовремя сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы погода не застала врасплох.