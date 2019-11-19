Внимание, водители! Неблагоприятные метеоусловия усложняют дорожное движение

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях, который повышают уровень риска возникновения аварий на дорогах и могут стать причиной заторов.
В связи с этим НИП рекомендует водителям:
- выезжать к месту назначения заранее, чтобы не торопиться;
- снизить скорость движения;
- увеличить дистанцию между транспортными средствами;
- вовремя менять полосу движения, чтобы не блокировать движение и не ставить в неудобное положение других водителей;
- уступать дорогу пешеходам;
- вовремя сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы погода не застала врасплох.
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