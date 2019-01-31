Внимание, водители! На всей территории страны густой туман

Внимание, водители! На всей территории страны густой туман

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает всех водителей о том, что на всей территории страны наблюдается густой туман.

В связи с этим НИП призывает автомобилистов двигаться с осторожностью, чтобы в безопасности прибыть к месту назначения. В условиях тумана видимость значительно снижается, дорожная поверхность влажная и скользкая, поэтому существуют высокие риски возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что вчера Государственная гидрометеорологическая служба продлила жёлтый код метеоопасности в связи с туманом. По прогнозам синоптиков, туман продержится до 31 января.

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