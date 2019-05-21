Внимание, водители! На участке дороги в секторе Рышкановка проводятся ремонтные работы

Внимание, водители! На участке дороги в секторе Рышкановка проводятся ремонтные работы

Национальный инспекторат патрулирования сообщает, что на улице Студенческой, в периметре улиц Флорилор и Московская, в сторону Московского проспекта, проводится ремонт дороги.

В связи с этим сотрудники НИП сопровождают работников службы «Exdrupo» и регулируют дорожное движение, чтобы избежать образования пробок, сообщает пресс-служба Нацинспектората патрулирования.

Водителей призывают:

  • безоговорочно соблюдать указания патрульных;
  • избегать движения по вышеуказанной улице;
  • узнавать информацию о состоянии дорожного движения в реальном времени по ссылке https://t.me/joinchat/AAAAAESClenETrMMn-gfJA, на странице www.politia.md в рубрике «InfoTrafic» или в других мобильных приложениях;
  • проявлять максимум терпения и понимания, не уклоняться от соблюдения правил дорожного движения.
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