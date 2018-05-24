Внимание, водители! На перекрёстке улиц Букурешть и Дачия скоро появится дополнительная полоса

Внимание, водители! На перекрёстке улиц Букурешть и Дачия скоро появится дополнительная полоса

Примэрия муниципия Кишинёв объявила о том, что вскоре на улице Букурешть, между улицей Льва Толстого и бульваром Дачия, будет нанесена дополнительная полоса для поворота направо, а также полоса на Виадук.

Как сообщает пресс-служба примэрии, нововведения преследуют цель оптимизации дорожного движения на этом участке дороги. По мнению местных властей, изменения способны повысить эффективность управления дорожным движением на территории, связывающей Центр и Ботанику в районе площади Овидия.

В связи с этим муниципальные службы будут выполнять работу по перемещению контактных столбов, столбов уличного освещения, светофоров, объектов видеомониторинга дорожного движения, а также по обустройству пешеходных путей. Кроме этого, остановка общественного транспорта «Площадь Овидия» будет перенесена.

Примэрия города призывает всех водителей придерживаться в этом районе временных дорожных знаков.

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