Внимание, водители! На оживлённой улице в центре столицы временно перекрыто дорожное движение

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Служба «InfoTrafic» Национального инспектората патрулирования сообщает, что участок улицы Михай Еминеску в центре столицы временно недоступен для водителей.

Речь идёт об отрезке между улицами Букурешть и 31 августа. Дорожное движение там было перекрыто в связи с проведением работ по ремонту канализационной системы.

В связи с этим НИП рекомендует водителям объезжать данный участок, следовать временно установленным дорожным указателям и соблюдать указания патрульных инспекторов.