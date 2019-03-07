Внимание, водители! На оживлённой улице в центре столицы временно перекрыто дорожное движение

Внимание, водители! На оживлённой улице в центре столицы временно перекрыто дорожное движение

Служба «InfoTrafic» Национального инспектората патрулирования сообщает, что участок улицы Михай Еминеску в центре столицы временно недоступен для водителей.

Речь идёт об отрезке между улицами Букурешть и 31 августа. Дорожное движение там было перекрыто в связи с проведением работ по ремонту канализационной системы.

В связи с этим НИП рекомендует водителям объезжать данный участок, следовать временно установленным дорожным указателям и соблюдать указания патрульных инспекторов.

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