Внимание, водители! На одном из оживленных перекрестков час не будет работать светофор

Служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования информирует, что на пересечении улиц Василе Лупу и Еуджен Кока в течение часа не будет работать светофор по причине проведения работ по его обслуживанию.
В данной связи водителям рекомендуется:
- Беспрекословно соблюдать указания патрульных инспекторов;
- Не заезжать на перекресток, если движение в его направлении затруднено или заблокировано;
- Проявлять терпение и максимальную дисциплину без отклонений от ПДД.
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