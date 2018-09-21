Внимание, водители! На одном из оживленных перекрестков час не будет работать светофор

Служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования информирует, что на пересечении улиц Василе Лупу и Еуджен Кока в течение часа не будет работать светофор по причине проведения работ по его обслуживанию.

В данной связи водителям рекомендуется:

Беспрекословно соблюдать указания патрульных инспекторов;

Не заезжать на перекресток, если движение в его направлении затруднено или заблокировано;

Проявлять терпение и максимальную дисциплину без отклонений от ПДД.