Внимание, водители! На одном из оживленных перекрестков час не будет работать светофор

Внимание, водители! На одном из оживленных перекрестков час не будет работать светофор

Служба “Инфотрафик” Национального инспектората патрулирования информирует, что на пересечении улиц Василе Лупу и Еуджен Кока в течение часа не будет работать светофор по причине проведения работ по его обслуживанию. 

В данной связи водителям рекомендуется:

  • Беспрекословно соблюдать указания патрульных инспекторов;
  • Не заезжать на перекресток, если движение в его направлении затруднено или заблокировано;
  • Проявлять терпение и максимальную дисциплину без отклонений от ПДД.

 

 

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