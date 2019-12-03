Внимание, водители! На одной из улиц в центре столицы перекрыто дорожное движение

Дорожное движение перекрыто на улице 31 Августа, в периметре улиц Михай Эминеску и Василе Александри. Участок будет недоступным водителям до 15 декабря. Такие меры были предприняты в связи с проведением работ по восстановлению инженерных сетей.
В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям следующее:
- прежде чем выезжать, узнавать о ситуации на дорогах;
- объезжать участки, на которых проводятся ремонтные работы;
- соблюдать требования временно установленных дорожных знаков;
- проявлять терпение и не нарушать ПДД.
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