Внимание, водители! На одной из трасс из-за гололёда временно запрещено движение грузовиков (ФОТО)

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Движение крупнотоннажного транспорта приостановлено на трассе Кагул – Джурджулешты из-за образовавшегося на проезжей части гололёда. Трасса будет заблокирована в течение часа.

Как сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования, на трассе Кагул – Джурджулешты затруднено дорожное движение в связи с образовавшимся слоем льда. Экипажи патрульной полиции сопровождают спецавтомобили, которые посыпают проезжую часть противоскользящим материалом.

НИП призывает всех водителей по возможности объезжать данную трассу. В частности это касается водителей грузовых автомобилей и крупнотоннажного транспорта, не имеющего необходимого оснащения для движения в зимних условиях.