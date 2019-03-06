Внимание, водители! На одной из столичных улиц из-за утечки воды затруднено дорожное движение

Внимание, водители! На одной из столичных улиц из-за утечки воды затруднено дорожное движение

По данным Службы «InfoTrafic» Национального инспектората патрулирования, на данный момент дорожное движение затруднено на улице Петриканская Рышкановского района.

Согласно полученным данным, пробки образовались в связи с утечкой воды, которая произошла по адресу: ул. Петриканская, 7. Как сообщила корреспонденту портала «Аргументы и факты в Молдове» пресс-секретарь АО «Апэ-Канал» Надежда Фотеску, по данному адресу проводятся плановые работы по восстановлению некоторых труб.

– Вода, которая вытекла на проезжую часть, была выведена из сети, чтобы можно было работать, – отметила представитель компании.

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