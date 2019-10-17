Внимание, водители! На этих перекрёстках временно не работают светофоры

Внимание, водители! На этих перекрёстках временно не работают светофоры

Служба «Инфотрафик» Национального инспектората патрулирования сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ уполномоченными службами на некоторых столичных перекрёстках отключены светофоры. Работы продлятся до 18:00.

Так, не будут работать светофоры на следующих перекрёстках:

  • В. Лупу – Шт. Няга;
  • В. Лупу – Е. Кока;
  • К. Стере – М. Когэлничану;
  • К. Стере – Щусева.

Всех водителей призывают беспрекословно соблюдать указания патрульных, не заезжать на перекрёсток, если движение затруднено или заблокировано, проявлять терпение и не нарушать ПДД.

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