Внимание, водители! На этих перекрёстках временно не работают светофоры

0

Служба «Инфотрафик» Национального инспектората патрулирования сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ уполномоченными службами на некоторых столичных перекрёстках отключены светофоры. Работы продлятся до 18:00.



Так, не будут работать светофоры на следующих перекрёстках:

В. Лупу – Шт. Няга;

В. Лупу – Е. Кока;

К. Стере – М. Когэлничану;

К. Стере – Щусева.

Всех водителей призывают беспрекословно соблюдать указания патрульных, не заезжать на перекрёсток, если движение затруднено или заблокировано, проявлять терпение и не нарушать ПДД.