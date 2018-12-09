Внимание, водители! На дорогах страны густой туман

Внимание, водители! На дорогах страны густой туман

В настоящее время движение на дорогах страны осуществляется в условиях густого тумана. 

В данной связи Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

  • проявлять максимальную бдительность за рулем;
  • адаптировать скорость движения таким образом, чтобы в случае рисковой ситуации иметь возможность спокойно остановиться;
  • использовать фары ближнего света и противотуманные фары;
  • увеличить расстояние между своим автотранспортным средством и тем, что едет впереди;
  • не забывать, что во время тумана самый опасный маневр – обгон;
  • в случае поломки сигнал аварийной остановки следует разместить на большем расстоянии.

Пешеходы, велосипедисты и повозчики должны помнить о том, что во время тумана они менее видны на дороге. В данной связи их призывают не находиться на проезжей части и переходить улицу только в специально отведенных для этого местах после того, как убедятся, что это безопасно.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md