Внимание, водители! Мост на выезде из Комрата закрыт до сентября

Мост на выезде из Комрата в направлении Чадыр-Лунги был закрыт до сентября этого года. На сооружении идут работы по реконструкции.

Мост будет полностью реконструирован, начиная от укрепления несущих опор и заканчивая полной заменой инфраструктуры моста. Работы начались на этой неделе, и будут длиться до сентября. Соответственно движение будет перекрыто согласно технологии проведения работ на данном участке, сказал менеджер проекта.

По завершению строительства моста подрядная организация приступит к строительству двух круговых развязок, одна – в сторону Чадыр-Лунги, вторая – в сторону Комрата. Помимо строительства объездной дороги планируется и благоустройство трассы различными зелеными насаждениями.