Внимание, водители и пешеходы: некоторые столичные улицы в эти выходные перекроют

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В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, в связи с проведением в столице ежегодной городской велогонки Chisinau Criterium-2019, некоторые центральные улицы города будут перекрыты и недоступны для движения личного и общественного транспорта.

Чтобы избежать сложностей на дорогах, организаторы мероприятия просят жителей Кишинёва ознакомиться с информацией о перекрытых улицах и схемой движения общественного транспорта в дни проведения соревнований, указано на портале criterium.md.

С 25 мая (01:00) до 26 мая (18:00) будет перекрыт бульвар Штефана чел Маре на отрезке от ул. Пушкина до ул. Бэнулеску-Бодони.

26 мая с 03:00 до 15:00 будет перекрыт бульвар Штефана чел Маре на отрезке от ул. Лэпушняну до ул. Армянская. Также в вышеуказанный промежуток времени движение транспорта будет недоступным на ул. Александри в отрезке от ул. М. Варлаам до ул. 31 Августа.

Также организаторы велогонки обращают внимание водителей на то, что 25 мая в Кишинёве пройдет массовый велозаезд, в котором примут участие тысячи велосипедистов. Колонна участников будет сопровождаться патрульной полицией, пишет источник.

Схема движения общественного транспорта в дни проведения соревнований.

Автобусы:

Маршрут № 26 приостановлен.

Маршрут № 5:

Туда: с ул. Бэнулеску-Бодони по ул. Колумна, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Обратно: с бул. Штефан чел Маре по ул. Измаил, ул. Александру чел Бун, ул. А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 11: с ул. Тигина по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Маршруты № 17 и 46: с бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 122:

Туда: с бул. Штефан чел Маре по ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Чуфля, бул. Негруцци и далее по установленному маршруту.

Обратно: с бул. Негруцци по ул. Чуфля, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, бул. Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы:

Маршруты № 7, 10, 24, 25: маршрут сокращается до ул. Албишоара (до остановки «Цирк»).

Маршруты № 1, 4, 5, 8, 22: будут перенаправлены на ул. Букурешть.

Маршрут № 30, 31: с бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Когэлничану, ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, бул. Дачия и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 2: с ул. Асаки по ул. Халиппа, ул. Измаил, ул. Букурешть, ул. Чуфля, по виадуку и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 29: с ул. Михай Витязул по ул. Колумна, ул. Коандэ, площадь Дмитрия Кантемира, бул. Штефан чел Маре, ул. Михай Витязул, ул. Петрикань, ул. Мирчешть и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

Маршруты № 116, 129:

Туда – с бул. Григоре Виеру по ул. К. Тэнасе, ул. Бэнулеску-Бодони, ул. Александру чел Бун, ул. Колумна, ул. Михай Витязул, ул. А. Щусева, ул. 31 августа 1989 и далее по установленному маршруту.

Обратно – с ул. Матеевич по ул. А. Пушкина, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Митрополит Дософтей, ул. С. Лазо, ул. Колумна и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 114:

Обратно – с ул. 31 августа 1989 по ул. Василе Александри, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 138 сокращается до ул. Колумна.

Маршрут № 175: с бул. Дачия по ул. Букурешть, ул. Измаил, бул. Штефан чел Маре, ул. Чуфля и далее по установленному маршруту.

Маршрут № 192: с ул. Армянская по ул. Букурешть, ул. Измаил, ул. Митрополит Варлаам, ул. Арменяскэ и далее по установленному маршруту.

Изменение дорожного движения согласовано с Дорожной полицией муниципия Кишинёв и одобрено примарией.

Движение общественного и автомобильного транспорта на остальных улицах города в этот период сохранится в прежнем режиме.