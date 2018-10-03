Внимание, водители и пешеходы! Движение на некоторых центральных улицах будет ограничено в ближайшие 2 дня

На протяжении двух дней, 4 и 5 октября, в Республике Молдова с официальными визитами будут находиться маршал Сената Польши Станислав Карчевский, вице-премьер-министр Азербайджана Али Гасанов, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
В данной связи в вышеуказанный период времени доступ пешеходов и дорожное движение на некоторых центральных улицах муниципия Кишинев будет временно ограничено.
НИП призывает водителей соблюдать указания патрульных инспекторов, проявлять максимальную дисциплину и, по возможности, избегать движения по главным улицам столицы.
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