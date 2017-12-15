Внимание, водители: где сегодня вас будут поджидать радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает сообщать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 15 декабря, они будут находиться на следующих трассах:

– R 1: Кишинев – Унгены;

– R 2: Кишинев – Бендеры, км 22 – 54;

– R 3: Кишинев – Хынчешты;

– R 4: R6: Гоянь – Криулены, км 13 – 21;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 13 – 86;

– M 1: Кишинев – Дубоссары, км 18 – 42;

– R 14 Бельцы – Сэрэтены, км 11 – 49;

– R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ;

– R 34: Хынчешты – Леова;

– M 2: Кишинев – Сорока, км 23-93.