Внимание, водители! Движение усложнено из-за тумана и скользкой дороги

Внимание, водители! Движение усложнено из-за тумана и скользкой дороги

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на некоторых участках дороги страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости, а из-за мороза существует риск образования тонкого слоя льда на дорогах.

Так, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения НИП рекомендует водителям:

  • быть внимательными во время движения;
  • адаптировать скорость движения, чтобы обеспечить безопасную остановку при возникновении опасной ситуации на дороге;
  • включать фары ближнего света и противотуманные фары;
  • соблюдать дистанцию между транспортными средствами;
  • в случае поломки, располагать предупредительный треугольник на большем расстоянии.

Пешеходы, велосипедисты и водители гужевого транспорта должны помнить, что в условиях тумана они становятся менее видимыми, поэтому им следует избегать нахождения на приезжей части. Если это неизбежно, то пешеходам, велосипедистам и водителям гужевого транспорта следует одевать одежду с элементами светоотражателей и переходить улицу только в специально отведённых местах.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md