Внимание, водители! Движение усложнено из-за тумана и скользкой дороги

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на некоторых участках дороги страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости, а из-за мороза существует риск образования тонкого слоя льда на дорогах.

Так, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения НИП рекомендует водителям:

быть внимательными во время движения;

адаптировать скорость движения, чтобы обеспечить безопасную остановку при возникновении опасной ситуации на дороге;

включать фары ближнего света и противотуманные фары;

соблюдать дистанцию между транспортными средствами;

в случае поломки, располагать предупредительный треугольник на большем расстоянии.

Пешеходы, велосипедисты и водители гужевого транспорта должны помнить, что в условиях тумана они становятся менее видимыми, поэтому им следует избегать нахождения на приезжей части. Если это неизбежно, то пешеходам, велосипедистам и водителям гужевого транспорта следует одевать одежду с элементами светоотражателей и переходить улицу только в специально отведённых местах.