Внимание, водители! Движение усложнено из-за тумана и мокрой дороги

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на всей территории страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости, а дороги мокрые из-за дождя.

В данной связи НИП рекомендует водителям не совершать опасные объезды, использовать противотуманные фары и сохранять дистанцию между впереди ездящими машинами. В то же время пешеходов призывают носить светлые вещи и переходить дорогу только по “зебре”.

Патрульные инспекторы находятся на национальных трассах и работают для обеспечения безопасности граждан.