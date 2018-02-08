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Внимание, водители! Движение усложнено из-за тумана и мокрой дороги

Внимание, водители! Движение усложнено из-за тумана и мокрой дороги

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на всей территории страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости, а дороги мокрые из-за дождя. 

В данной связи НИП рекомендует водителям не совершать опасные объезды, использовать противотуманные фары и сохранять дистанцию между впереди ездящими машинами. В то же время пешеходов призывают носить светлые вещи и переходить дорогу только по “зебре”.

Патрульные инспекторы находятся на национальных трассах и работают для обеспечения безопасности граждан.

 

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