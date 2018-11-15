Внимание, водители! Движение усложнено из-за густого тумана

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на всей территории страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости, а дороги мокрые из-за дождя.

В связи с этим НИП рекомендует водителям:

постоянно регулировать скорость движения и не совершать опасные обгоны;

включать фары ближнего света и противотуманные фары;

соблюдать дистанцию между транспортными средствами, чтобы успеть затормозить в чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, НИП напоминает, что обгон – это самый опасный манёвр во время тумана.