Внимание, водители! Движение усложнено из-за густого тумана

Национальный инспекторат патрулирования информирует, что к этому часу на всей территории страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости, а дороги мокрые из-за дождя.
В связи с этим НИП рекомендует водителям:
- постоянно регулировать скорость движения и не совершать опасные обгоны;
- включать фары ближнего света и противотуманные фары;
- соблюдать дистанцию между транспортными средствами, чтобы успеть затормозить в чрезвычайной ситуации.
Кроме этого, НИП напоминает, что обгон – это самый опасный манёвр во время тумана.
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