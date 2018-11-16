Внимание, водители! Движение на дорогах затруднено из-за выпавшего в некоторых регионах снега

Внимание, водители! Движение на дорогах затруднено из-за выпавшего в некоторых регионах снега

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) предупреждает водителей, что движение на национальных дорогах может быть затруднено из-за выпавших в некоторых регионах осадков в виде снега.

Чтобы избежать проблем на дорогах, водителям рекомендовано соблюдать следующее:

  • используйте зимние шины;
  • убедитесь, что стеклоочистители и системы очистки воздуха находятся в рабочем состоянии;
  • проверьте состояние тормозной системы;
  • убедитесь, что в автомобиль есть цепи, лопата и песок;
  • если вы собираетесь в поездку за пределы населённых пунктов, убедитесь, что автомобиль заправлен и в нём имеется одеяло;
  • в случае, если автомобиль заносит не надо тормозить;
  • соблюдайте скоростной режим.

На данный момент экипажи НИП непрерывно дежурят и обеспечивают безопасность на национальных дорогах. Если вы оказались в рисковой ситуации, обращайтесь к ближайшему экипажу патрульных или звоните в Службу 112.

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