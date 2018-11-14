Внимание, водители! Движение на дорогах затруднено из-за погодных условий

Национальный инспекторат патрулирования (НИП) предупреждает водителей, что вслед за выпавшими осадками и туманом на дорогах страны может образоваться гололедица.
Чтобы избежать проблем на дорогах, водителям рекомендовано соблюдать следующее:
- соблюдайте безопасную дистанцию на дороге;
- не забывайте включать автомобильные фары;
- не обгоняйте в плохую погоду других участников движения;
- используйте как систему освещения, так и систему сигнализации;
- убедитесь, что лобовое, заднее и боковые стёкла обеспечивают хорошую видимость;
- убедитесь, что стеклоочистители и системы очистки воздуха находятся в рабочем состоянии;
- используйте зимние шины.
В то же время пешеходов просят переходить дорогу только в специально отведённых для этого местах.
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