Внимание, водители! Движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено в течение 2 месяцев

Пограничная полиция сообщила, что с сегодняшнего дня и в течение двух месяцев пересечение молдавско-украинской границы через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.

Согласно информации, полученной от таможенной службы Украины, на территории данного КПП были начаты работы по ремонту контрольных подъездных полос. В связи с этим все виды транспортных средств будут дозированно перенаправляться только в одном направлении, что создаст некоторые трудности и увеличит время ожидания.

Чтобы избежать очередей, представители пограничных и таможенных служб будут работать в усиленном режиме.