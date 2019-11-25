Внимание, водители! Дорога из Комрата в направлении Чадыр-Лунги временно перекрыта

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Важная информация для водителей – в направлении Чадыр-Лунги из Комрата перекрыта дорога. Речь идет об участке у моста на въезде в гагаузскую столицу.

Строительные работы продлятся десять дней. В этот период дорога под мостом останется перекрытой, а транспортные средства будут переезжать этот участок с заездом на мост, передаёт gagauzinfo.md.

Как рассказал менеджер проекта Суха Доган, дорожное покрытие на этой развязке будет многослойным, со специальным бронирующим слоем и водоотводными сооружениями, которые сберегут и магистраль, и окружающую среду.

– Мы сейчас прокладываем водосточные трубы с обеих сторон моста. Это делается за полгода до того, как приступить к работам над самим дорожным полотном. Трубы должны хорошо просесть, чтобы при дальнейшем проведении работ не произошла деформация дорожного полотна, – сказал он.

К работе по реставрации самого моста и строительства дороги вокруг него, дорожные рабочие вернутся в начале весны будущего года. На данный момент, подрядчик разбирает дорогу, очищает верхний слой асфальтного покрытия и щебня. Более интенсивно к работе приступят в середине февраля 2020 года.