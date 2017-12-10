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Внимание водителей! Во многих районах Молдовы неблагоприятные метеоусловия (ФОТО)

Внимание водителей! Во многих районах Молдовы неблагоприятные метеоусловия (ФОТО)

Национальный инспекторат патрулирования выступил с рекомендациями для автолюбителей.

На данный момент снег и мокрый снег идут в районах Окница, Бричень, Рышкань, Глодень, Флорешть, Единец, Шолдэнешть, Сорока, Сынжерей, Унгень, Ниспорень, Хынчешть, Тараклия и Кагул.

Водителям рекомендуется «переобуться» в зимние шины, проверить состояние стеклоочистителей, системы отопления, тормозной системы, а также уровень антифриза. В автомобиле обязательно должны быть лопата, скребок и мешок с противогололедным материалом (соль, песок), а при совершении поездки за город необходимо иметь полный бак топлива, одеяла, а также термос с горячим чаем, фонарик и запасной аккумулятор для телефона.

При движении водителям необходимо строго соблюдать дистанцию между автомобилями, ехать на пониженной скорости, а также проинформироваться на предмет безопасного вождения в условиях зимней непогоды, учитывая технические характеристики своего автомобиля.

На данный момент патрульные экипажи работают на многих трассах страны. При возникновении аварийной ситуации водителям следует звонить по телефону 902.

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