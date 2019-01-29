Внимание, водитель! НИП предупреждает о тумане на дорогах

0

В настоящее время движение на дорогах страны осуществляется в условиях густого тумана. Видимость снижена до 100 метров, на многих участках дорог сохраняется гололедица.

В данной связи Национальный инспекторат патрулирования рекомендует водителям:

проявлять максимальную бдительность за рулём;

адаптировать скорость движения таким образом, чтобы в случае опасной ситуации иметь возможность спокойно остановиться;

использовать фары ближнего света и противотуманные фары;

увеличить расстояние между своим автотранспортным средством и тем, что едет впереди;

не забывать, что во время тумана самый опасный манёвр – обгон;

в случае поломки сигнал аварийной остановки следует разместить на большем расстоянии.

Пешеходы и велосипедисты должны помнить о том, что во время тумана они менее видны на дороге. В данной связи их призывают не находиться на проезжей части и переходить улицу только в специально отведенных для этого местах после того, как убедятся, что это безопасно.