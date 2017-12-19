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Внимание! Во время зимних праздников число краж из квартир увеличивается

Внимание! Во время зимних праздников число краж из квартир увеличивается

Полиция выступила с рекомендациями, как обезопасить свое жилье.

По данным Генерального инспектората полиции, в этом году было зарегистрировано более 3500 домашних краж. При этом даже несмотря на то, что это число на 5% меньше, чем в прошлом году, необходимо обезопасить свое жилье на период новогодних праздников.

В большинстве случаев квартиры становится более доступными для преступников из-за невнимательности хозяев, когда они покидают жилье либо спят.

85% злоумышленников, планирующих грабежи, – это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. В полиции заверили, что этих людей можно легко узнать по их сомнительному поведению.

Многие из них также оставляют либо примечают “метки”, которые позволяют им проверить наличие дома хозяев. Это может быть переполненный почтовый ящик, фальшивое извещение либо реклама на ручке двери или даже бублик под ковриком у входной двери. Если вы заметили какие-либо подозрительные признаки, немедленно сообщите в полицию.

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